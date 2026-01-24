Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. Saat 00.24'te meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD'a göre 5.1, Kandilli Rasathanesi'ne göreyse 5.2. AFAD, olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BELEDİYA BAŞKANI SAK: HASAR YOK

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak son durumu şöyle aktardı: "Tüm muhtarlarımız ile konuştuk. Şu an için bir hasar yok. 10 Ağustos’tan bu yana 30 bin deprem oldu. Vatandaşlarımız dikkatli olsun."

