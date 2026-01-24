Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’de AFAD verilerine göre 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem uzmanları bölgedeki fay hatlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“YENİ BİR FAY KIRILMADI, RUTİN SARSINTILAR”

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin daha önce kırılan fayın devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yazın olan ikinci 6.1’lik fayın üzerinde olan bir deprem. Anlamı şu, o fayda kırıldığı zaman düzende kayma oluyor. Az kaymış bölgeler tekrar kayma yaparak rutin depremler meydana getiriyor. Ayrı ayrı kırıldıklarında 6 ve üzeri depremler oluyor. Ama kaçtır 5 şiddetlerinde olan depremler meydana geliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu geceki deprem de rutin devam eden sarsıntılardan. Yeni bir fayla ilgili mi olduğuna dair bilgiler bana daha sonra gelecek. Bir fay kırılınca o fay üzerinde meydana gelen mevcut kırıktaki rutin depremlerden bunlar.

Benim modelimde gördüğüm bu bölgede 6.5 büyüklüğünden fazla deprem beklemiyorum. Yeni bir fay kırılması filan değil bu sarsıntı, artçı rutin sarsıntı. İstanbul’da Silivri bölgesinde belki 5.5 gibi bir deprem olabilir. İstanbul’u bu yönde etkileyebilir. Bir de Adalar fayı var. Adalar fayını etkilerse 7 üzeri deprem olur ama o da ölü fay, hareket yok onda.”

“4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR NORMAL”

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bölgede artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, “Bu depremlerin arından 4 büyüklüğünde depremlerin gelmesi normal. Ne kadar süre boyunca sürer bu artçı depremler bunu söylemek zor. Ağustos’tan beri neredeyse altı aylık süredir devam eden bir süreç var. Ne kadar sürer belirtmek güç ama bir hafta kadar daha hareketlilik beklenebilir.” dedi.

“TÜRKİYE YÜZDE 100 DEPREM ÜLKESİ”

Prof. Dr. Zafer Akçığ da Türkiye’nin çok sayıda aktif fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şunun altını çizmek lazım. Orada bir değil birçok fay hattı var. Bunlar birbirini de etkileyebilir. Bunları kontrol edebilmek çok zor. Deprem burada oldu bunu etkiler mi diye soruluyor, bunun kesin bir kriteri yok. Bazı uzmanlar ‘şurada şurada deprem bekliyoruz’ diyor. Var mı böyle bir yaklaşım? Yok. Çünkü, deprem gelişigüzel bir olaydır. Bu konuda en büyük çalışma önceden haber verme çalışmalarıdır. Onu da Kandilli Rasathanesi 35 saniye öncesine kadar düşürebildi.”

Kaynak: Haber Merkezi