Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi

Enflasyonun etkisiyle en büyük banknot olan 200 TL’nin günlük harcamalarda bile yetersiz kalması, yüksek tutarlı ödemelerde ciddi bir lojistik sorun yaratmaya başladı. Para saymak, taşımak ve güvenliğini sağlamak giderek daha zahmetli hale gelirken, vatandaşlar ATM’lerde de çoğu zaman ihtiyaç duydukları miktarda nakit bulmakta zorlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 5 bin ya da 10 bin liralık ödemeler bile artık zarfla taşınamayacak boyuta ulaştı. Birden fazla ATM’den parça parça para çekmek, çanta dolusu banknotla dolaşmak ve güvenlik endişesi yaşamak günlük hayatın sıradan bir parçası haline geldi.

DÜĞÜNLERDE IBAN DÖNEMİ

Nakit paranın fiziksel yükü, sosyal yaşamı da dönüştürüyor. Özellikle düğünlerde takı ve zarfla para verme geleneği yerini banka transferine bırakmaya başladı. Son dönemde bazı davetiyelerde IBAN bilgileri paylaşılırken, “nakit getirmeyin” notunun da eklenmesi dikkat çekiyor. Yüklü miktarda paranın zarflara sığmaması, sayım ve muhafaza zorlukları da bu eğilimi hızlandıran nedenler arasında gösteriliyor.

ÇANTA VE TORBAYLA PARA TAŞIMA DÖNEMİ

Konut kiralama süreçlerinde depozito, kira ve emlak komisyonunun aynı anda ödenmesi, kiracıları çanta dolusu parayla bankaya ya da emlakçıya gitmek zorunda bırakıyor. Kuyumcularda ise yüklü tahsilatlar için çöp torbası kullanıldığı bile ifade ediliyor. Pazarlarda ve küçük esnaf alışverişlerinde bozuk para sıkıntısı, para üstü sorunları ve kalın banknot desteleri hem alıcıyı hem satıcıyı zorluyor.

UZMANLARDAN DİJİTAL ÖDEME VURGUSU

Ekonomistler, nakit kullanımının bu denli sorunlu hale gelmesini yüksek enflasyon ve banknotların hızla değer kaybetmesine bağlıyor. En büyük kupürün 200 TL olmasının günlük harcamalarda bile yetersiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, daha yüksek banknot basımının tek başına çözüm olmayacağını belirtiyor.

Uzmanlara göre asıl çözüm, enflasyonla kalıcı mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması. Bu süreçte kredi kartı, temassız ve dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanırken, kart kullanımının da faiz ve borçlanma riski nedeniyle kontrollü olması gerektiği hatırlatılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi