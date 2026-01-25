Bayrampaşa Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor... 2 Kişi Daha Tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 2'si daha tutuklandı. 3 kişi hakkında daadli kontrol kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon kapsamında toplam 13 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin farklı günlerde adliyeye sevk edilmesine karar verilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından, gözaltına alınanlar arasında yer alan, belediyenin tutuklu Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İmdat Kaygın hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma şartını içeren adli kontrol kararı verildi.

Önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece son operasyon kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış oldu.

Kaynak: Halk TV

