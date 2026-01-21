Bayrampaşa Belediyesi'ne Yeni Operasyon: 13 Gözaltı Kararı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bazı kişilere yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında alınan şikayetçii, tanık ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve dijital deliller ile birlikte yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda bugün 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa Belediyesi
