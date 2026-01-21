Altına 'Trump' Etkisi! Yeni Rekor Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve Avrupa ile ABD arasında yeniden alevlenebileceği konuşulan ticaret savaşı ihtimali, piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Artan belirsizlik ortamı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirdi.

ALTIN FİYATLARI REKOR TAZELEDİ

Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Çarşamba günü altının ons fiyatı 4.861 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Ons altındaki rekor artış, iç piyasada da gram altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 6.752 TL seviyesini test ederken, piyasada 6.750 TL civarından alıcı bulmaya devam ediyor.

