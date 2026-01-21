Altına 'Trump' Etkisi! Yeni Rekor Geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland açıklamaları ve ABD-Avrupa hattında artan ticaret savaşı endişeleri piyasaları hareketlendirdi. Küresel belirsizliklerin etkisiyle yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı.

Son Güncelleme:
Altına 'Trump' Etkisi! Yeni Rekor Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve Avrupa ile ABD arasında yeniden alevlenebileceği konuşulan ticaret savaşı ihtimali, piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Artan belirsizlik ortamı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirdi.

ALTIN FİYATLARI REKOR TAZELEDİ

Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Çarşamba günü altının ons fiyatı 4.861 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Ons altındaki rekor artış, iç piyasada da gram altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 6.752 TL seviyesini test ederken, piyasada 6.750 TL civarından alıcı bulmaya devam ediyor.

Dolar/TL Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar...Dolar/TL Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar...Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gram Altın Çeyrek Altın Altın
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Son Teklif Masada Kaldı: Metalde Grev Başlıyor Son Teklif Masada Kaldı: Metalde Grev Başlıyor
Emekliler İçin Çifte Sevinç: Tarih Verildi! Ankara Kulisleri Kaynıyor Emekliler İçin Çifte Sevinç: Tarih Verildi! Ankara Kulisleri Kaynıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara–Washington Hattında Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında ‘Çok Önemli' Görüşme Ankara–Washington Hattında Gece Yarısı ‘Çok Önemli' Görüşme
Altına 'Trump' Etkisi! Yeni Rekor Geldi Küresel Gerilim Piyasayı Sarstı! Yeni Rekor Geldi
Bayrampaşa Belediyesi'ne Yeni Operasyon: 13 Gözaltı Kararı Bayrampaşa Belediyesi'ne Yeni Operasyon
İspanya’da Yas İlanı... Tren Faciasında Can Kaybı Yükseldi İspanya’da Yas İlanı... Tren Faciasında Can Kaybı Yükseldi
Rusya'da İHA Saldırısı: Yaralılar Var Rusya'da İHA Saldırısı, Yaralılar Var