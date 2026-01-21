Dolar/TL Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar...

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro yeni güne sınırlı değişimlerle başladı. Dolar 43,29 lira seviyesinde yatay seyrederken, Euro 50,77 liraya geriledi.

İstanbul serbest piyasada döviz yeni güne sınırlı hareketlerle başladı. Dolar ve Euro’da küçük çaplı değişimler dikkat çekti.

DOLAR GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Serbest piyasada dolar 43,2930 liradan satışa sunuldu. Doların alış fiyatı 43,2910 lira olarak belirlenirken, satış fiyatında önceki güne kıyasla çok hafif bir artış görüldü. Dün doların satış fiyatı 43,2870 lira seviyesindeydi.

EURODA HAFİF GERİLEME

Euro ise güne 50,7730 liradan başladı. Serbest piyasada Euro’nun alış fiyatı 50,7710 lira olurken, satış fiyatı 50,7730 lira olarak kaydedildi. Dün Euro’nun satış fiyatı 50,8420 lira seviyesindeydi.

Döviz kurlarında sabah saatlerinde yaşanan bu sınırlı hareketler, piyasalarda temkinli bir görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

