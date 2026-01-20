Emekliler İçin Çifte Sevinç: Tarih Verildi! Ankara Kulisleri Kaynıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

En düşük emekli aylığının 20 bin liranın üzerine çıkarılmasıyla milyonlarca emekli bir nebze rahatladı. Ancak düzenleme sonrası gözler, kök maaşı daha yüksek olan emekliler için atılacak yeni adımlara çevrildi. Ankara’dan gelecek sinyaller yakından takip edilirken, kulislerde kapsamlı iyileştirmelerin gündemde olduğu konuşuluyor.

ANKARA KULİSLERİ: YENİ ADIMLAR YOLDA

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, ekonomideki toparlanmanın etkileri 2026’nın ikinci yarısından itibaren emekli maaşlarına daha net yansıyacak. Özellikle yüksek prim ödeyip taban maaşa yakın gelir elde eden emeklilerin yaşadığı adaletsizlik, iktidar cephesinde de yakından izleniyor.

YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERİN TEPKİSİ DİKKATE ALINIYOR

TBMM’de görüşülerek yasalaşması beklenen en düşük emekli maaşı artışı, yaklaşık 4,9 milyon kişiyi kapsıyor. Ancak bu düzenleme, uzun yıllar yüksek prim ödemesine rağmen benzer maaş alan emekliler arasında rahatsızlık yaratıyor. Kamuoyu araştırmalarının da bu memnuniyetsizliğe işaret ettiği, siyasi karar vericilerin bu tabloyu dikkate aldığı ifade ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YENİ RAKAM GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bir diğer başlık ise emeklilere ödenen bayram ikramiyesi. İkramiyenin 5 bin liraya çıkarılmasının değerlendirildiği belirtilirken, bunun emeklilerin tüm sorunlarını çözmeye yetmeyeceği ancak hükümetin sıkıntıların farkında olduğunun bir göstergesi olacağı yorumları yapılıyor.

SEYYANEN ZAM İÇİN 2026’NIN İKİNCİ YARISI İŞARET EDİLİYOR

Ekonomik istikrar programıyla birlikte enflasyonda kalıcı düşüş hedeflenirken, kamu maliyesindeki iyileşmenin emekli maaşlarına da yansıması bekleniyor. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların 2026’nın ikinci yarısından itibaren gündeme gelmesi öngörülüyor.

HEDEF: ALIM GÜCÜNDE KALICI İYİLEŞME

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden sağlanan gelirler ve bütçedeki toparlanma sayesinde, emekliler başta olmak üzere ücretli kesimlerin alım gücünü artıracak adımların atılması planlanıyor. Kulislerde, emeklilerin uzun süredir beklediği kapsamlı maaş düzenlemelerinin yeni dönemde hayata geçirilmesinin güçlü bir ihtimal olduğu dile getiriliyor.

Kaynak: TGRT Haber