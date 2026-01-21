İspanya’da Yas İlanı... Tren Faciasında Can Kaybı Yükseldi

İspanya’nın Endülüs bölgesinde iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye çıktı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İspanya'da Yas İlanı... Tren Faciasında Can Kaybı Yükseldi
İspanya’nın güneyinde, Kurtuba’ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının bilançosu ağırlaştı. İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Marlaska, hayatını kaybedenlerden 10’unun kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Kazada yaralanan 39 kişiden 13’ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Endülüs Özerk Yönetimi Sağlık Bakanı Antonio Sanz, kaza sonrası 43 kayıp başvurusu alındığını hatırlatarak, açıklanan ölü sayısıyla birlikte nihai bilançoya yaklaşıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 18 Ocak Pazar günü saat 19.39’da meydana geldi. Malaga’dan Madrid’e giden ve 317 yolcu taşıyan hızlı trenin son üç vagonu raydan çıktı. Aynı anda karşı yönden gelen ve Huelva’ya giden 100 yolculu başka bir tren, devrilen vagonlara çarptı. Facianın ardından İspanya genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Kaynak: AA

