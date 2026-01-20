Türkiye–ABD hattında Suriye Diplomasisi Hızlandı

Türkiye ile ABD arasında Suriye başlığında art arda temaslar yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye merkezli diplomasi ve güvenlik trafiği yoğunlaştı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede Suriye’deki askeri ve siyasi gelişmeler, ABD’nin Barış Kurulu girişimi ve bölgesel istikrar başlıkları ele alındı. Fidan, Türkiye’nin Suriye’de 18 Ocak Mutabakatı’nı desteklediğini vurguladı.

Fidan, görüşme öncesinde ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldi. Barrack’ın Şam’da Suriye yönetimi ve SDG ile yaptığı temaslara ilişkin izlenimlerini paylaştığı görüşmede, SDG’nin Şam’a entegrasyon süreci ve ABD’nin bu süreci kolaylaştırıcı rolü değerlendirildi.

GÜLER DE MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Askeri düzeydeki temaslar da dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Söz konusu temaslar, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın ardından gerçekleşti. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, anlaşma kapsamında bölgenin barışçıl entegrasyonu, güvenlik düzenlemeleri ve idari yapıya ilişkin takvimin ilerleyen süreçte netleştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA


