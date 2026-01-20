Trump Duyurdu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çok Önemli Görüşmem Var'

ABD Başkanı Trump, gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok önemli bir görüşmesi olduğunu belirterek Oval Ofis'e geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye sahasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin bölgede etkili bir rol oynadığını belirterek, "Suriye’de iyi bir iş çıkardık" dedi.

Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara hakkında da değerlendirmede bulundu. Trump, Şara için, "Çok sıkı çalışıyor, güçlü ve çetin bir lider" ifadelerini kullandı.

KÜRTLER SORUSU

Trump, Rudaw'ın muhabirine verdiği yanıtta, "Kürtleri seviyorum. Fakat şunu anlamalısın ki Kürtlere çok ama çok para verildi. Onlara petrol ve başka şeyler de verildi. Yani o işi bizim için değil, daha çok kendileri için yapıyorlardı. Bununla birlikte Kürtlerle ilişkilerimiz iyi ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz” dedi.

Trump, gelen sorulara "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok önemli bir telefon görüşmem var" sözleriyle yanıt verdi ve Oval Ofis'e geçti.

