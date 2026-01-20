DEM Parti'den 'Bayrağa Saldırı' Mesajı: 'Asla Kabul Edilemez'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti, Nusaybin–Kamışlı sınır hattındaki bayrak indirme provokasyonuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan imzasıyla yayımlanan açıklamada, bayrağın Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olduğu belirtilerek, bu değere yönelik her türlü saygısızlığın kesin bir dille reddedildiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu eylemin haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptırdığına dikkat çekilerek, provokatif girişimlerin toplumsal gerilimi artırdığı uyarısında bulunuldu.

'ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Yazılı açıklamadan önce konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, yaşananlardan derin üzüntü duyduklarını belirterek, partilerinin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını söyledi. "Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz" diyen Doğan, haklı bir protestoyu provoke eden bu tür davranışların kesinlikle tasvip edilmediğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi