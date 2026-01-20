Suriye'de Anlaşma Kararı Çıktı! İşte Kritik Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Suriye Cumhurbaşkanlığı’na dayandırdığı açıklamaya göre, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Haseke vilayetinin geleceğine dair kapsamlı bir mutabakata varıldı. Anlaşmanın bu akşam saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Mutabakata göre, Suriye ordusu Haseke, Kamışlo ve Kobani gibi Kürtlerin yoğun yaşadığı şehir merkezlerine girmeyecek, askeri konuşlanma kentlerin dış çevresiyle sınırlı kalacak.

4 GÜNLÜK SÜRE

SDG'ye bölgelerin pratik birleşme mekanizmasına ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlaması için 4 günlük bir istişare süresi tanındı. Haseke vilayetinin, Kamışlo dahil olmak üzere devlet yapısına barışçıl biçimde dahil edilmesine ilişkin takvim ve yöntemler daha sonra müzakere edilecek. Anlaşmada, Kürt köylerine askeri birliklerin girmemesi ve bu bölgelerde yalnızca yerel halktan oluşan güvenlik yapılarının görev yapması konusunda da uzlaşı sağlandı. Bu alanlarda, yerel güvenlik güçleri dışında herhangi bir silahlı unsurun bulunmayacağı taahhüt edildi.

ABDİ'YE SAVUNMA BAKAN YARDIMCILIĞI TEKLİFİ

Siyasi temsil başlığı altında ise DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önereceği belirtildi. Ayrıca, Suriye Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ile devlet kurumlarında istihdam edilecek kadroların listelerinin de SDG tarafından sunulacağı ifade edildi. Askeri ve sivil entegrasyon kapsamında, SDG'ye bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin kademeli olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine dahil edilmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Bölgedeki sivil kurumların da Şam yönetiminin genel idari yapısına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname’nin uygulanacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında bu adım, ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı birleşik bir Suriye hedefiyle ilişkilendirildi.

