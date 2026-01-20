Sınırda Bayrak Provokasyonu... Türkiye'den Sert Mesaj

Suriye sınırında Türk bayrağının hedef alınmasına İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sert açıklama geldi. Duran, bunun 'terörsüz Türkiye' sürecini sabote etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Sınırda Bayrak Provokasyonu... Türkiye'den Sert Mesaj
Suriye'den terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar tansiyonu yükseltti. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafında toplanan bir grup Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirdi. Bunun üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'sabotaj' uyarılı açıklama geldi.

Duran, söz konusu eylemin 'terörsüz Türkiye' hedefini sabote etmeye yönelik girişimlerin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Burhanettin Duran Suriye
