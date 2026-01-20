Sınırda Bayrak Provokasyonu... Türkiye'den Sert Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye'den terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar tansiyonu yükseltti. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafında toplanan bir grup Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirdi. Bunun üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'sabotaj' uyarılı açıklama geldi.

Duran, söz konusu eylemin 'terörsüz Türkiye' hedefini sabote etmeye yönelik girişimlerin bir parçası olduğunu vurguladı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.



