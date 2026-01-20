e-Devlet'ten Kesinti Uyarısı: Gün Verdiler, 8 Saat Sürecek
Milyonlarca kişinin kullandığı e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak. 24 Ocak Cumartesi gerçekleştirilecek kesinti 8 saat sürecek.
Milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran e-Devlet'te planlı kesinti yapılacağı duyuruldu. Kesintinin 24.01.2026 günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu.
e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi