Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile Parkeye Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA efsanesi Shaquille O’Neal ile bir basketbol sahasında bir araya geldi. Cuhurbaşkanı Erdoğan ile O’Neal’in bir basketbol topunu birlikte imzaladıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile Parkeye Çıktı - Resim : 1

Bir döneme damga vuran ve LA Lakers formasıyla büyük başarılar elde eden 2.16’lık yıldız basketbolcu ile Erdoğan'ın sohbet ettiği anlar kameraya da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile Parkeye Çıktı - Resim : 2

BASKETBOL TOPUNU İMZALADILAR

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdoğan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı. Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile Parkeye Çıktı - Resim : 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da etkinlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile Parkeye Çıktı - Resim : 4

Kaynak: AA

