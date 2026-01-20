Bakan Şimşek Duyurdu: Yeni Sistemle Birlikte Artık Her Şey Daha Yakından İzlenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda “naylon fatura” olarak bilinen sahte belge düzenlenmesine karşı yeni bir dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı analiz uygulaması KAŞİF’i kullanıma alarak, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede teknolojiyi merkezine alan bir adım attı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kural tabanlı sistemleri olan SARP ve RİTAP’a ek olarak geliştirilen KAŞİF, büyük veri üzerinde herhangi bir ön tanım olmadan riskli mükellefleri tespit edebiliyor. Sistem, GİB Teknoloji ile TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirildi.

GÜNDE 4 MİLYON MÜKELLEF ANALİZ EDİLİYOR

Onlarca terabaytlık veriyi işleyebilen KAŞİF, mükellefiyet, fatura, beyanname, ithalat-ihracat, çalışan sayısı, üretim kapasitesi, demirbaşlar ve finansal hareketler gibi birçok başlığı aynı anda değerlendiriyor. Bu sayede yaklaşık 4 milyon mükellefin işlemleri günlük olarak taranıyor ve olağan dışı davranışlar otomatik olarak riskli olarak işaretleniyor.

SAHTE FATURA ŞEBEKELERİ ANINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte dikkat çekici tespitler yapıldı. Hiç alımı bulunmadan kuruluş gününde fatura kesen şirketler, birkaç gün içinde milyonlarca liralık sahte belge düzenleyen mükellefler ve aynı kişi adına farklı vergi dairelerinde kurulan şirket ağları kısa sürede belirlendi. Son üç ayda kurulan binlerce firmanın yüz milyarlarca liralık şüpheli fatura kestiği tespit edilerek incelemeye alındı.

RİSKLİ MÜKELLEFLER İNCELEMEYE SEVK EDİLİYOR

KAŞİF tarafından riskli görülen mükellefler Vergi Denetim Kurulu’na bildiriliyor, vergi daireleri tarafından yoklama yapılıyor ve gerekli durumlarda mükellefiyet kayıtları kapatılıyor. Haksız KDV iadesi talep eden firmalar da sistem sayesinde hızlıca tespit ediliyor.

“KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEM”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemin devreye alınmasıyla birlikte denetim kapasitesinin önemli ölçüde arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir döneme girdik. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri sayesinde artık riskli işlemleri anlık olarak tespit ediyor, hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz. Tüm mükelleflerimizi kayıt içinde kalmaya davet ediyorum.”

Şimşek ayrıca risk analiz altyapısının sürekli güncellendiğini ve teknolojik yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA