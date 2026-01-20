Altında Tarihi Seviye! Gram ve Çeyrek Rekora Yakın

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve takı alışverişi yapacak vatandaşlar gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarını yakından izliyor. Küresel gelişmeler altındaki yükselişi destekliyor.

Altında Tarihi Seviye! Gram ve Çeyrek Rekora Yakın
Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasındaki alış ve satış fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları tarihi zirvelerine yakın hareket ederken, gümüş ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı kontrol altına alma yönündeki girişimleri, olası bir ABD–Avrupa ticaret savaşı endişesini artırarak altındaki yükselişi destekleyen faktörlerden biri oldu. Salı günü ons altın 4 bin 670 dolar seviyelerine yakın işlem görüyor.

İşte 20 Ocak 2026 tarihli güncel altın fiyatları:

Gram Altın
Alış: 6.511,6750
Satış: 6.512,4680

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.680,39
Satış: 4.681,31

Çeyrek Altın
Alış: 10.418,6800
Satış: 10.647,8900

Cumhuriyet Altını
Alış: 41.674,7200
Satış: 42.461,2900

Tam Altın
Alış: 42.797,00
Satış: 43.108,00

Yarım Altın
Alış: 20.770,70
Satış: 21.294,24

Ziynet Altını
Alış: 41.671,63
Satış: 42.458,23

Ata Altın
Alış: 43.398,35
Satış: 44.500,39

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.627,19
Satış: 4.798,98

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.989,68
Satış: 6.263,13

Gremse Altın
Alış: 106.665,00
Satış: 107.855,00

Kaynak: Haber Merkezi

