Altında Tarihi Seviye! Gram ve Çeyrek Rekora Yakın

Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasındaki alış ve satış fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları tarihi zirvelerine yakın hareket ederken, gümüş ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı kontrol altına alma yönündeki girişimleri, olası bir ABD–Avrupa ticaret savaşı endişesini artırarak altındaki yükselişi destekleyen faktörlerden biri oldu. Salı günü ons altın 4 bin 670 dolar seviyelerine yakın işlem görüyor.

İşte 20 Ocak 2026 tarihli güncel altın fiyatları:

Gram Altın

Alış: 6.511,6750

Satış: 6.512,4680

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.680,39

Satış: 4.681,31

Çeyrek Altın

Alış: 10.418,6800

Satış: 10.647,8900

Cumhuriyet Altını

Alış: 41.674,7200

Satış: 42.461,2900

Tam Altın

Alış: 42.797,00

Satış: 43.108,00

Yarım Altın

Alış: 20.770,70

Satış: 21.294,24

Ziynet Altını

Alış: 41.671,63

Satış: 42.458,23

Ata Altın

Alış: 43.398,35

Satış: 44.500,39

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.627,19

Satış: 4.798,98

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.989,68

Satış: 6.263,13

Gremse Altın

Alış: 106.665,00

Satış: 107.855,00

Kaynak: Haber Merkezi