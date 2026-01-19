Krediler Uçtu Mevduat Eridi: Parası Olan Kaybediyor Borçlanan Yanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası’nın 2025’te başlattığı faiz indirim sürecini 2026’da da sürdürmesi beklenirken, bankaların uyguladığı kredi ve mevduat faizleri arasındaki fark dikkat çekici biçimde açıldı. 22 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasalar TCMB’nin alacağı karara odaklanırken, yeni yılın ilk haftalarında kredi faizlerinin sert yükselmesi, mevduat faizlerinin ise gerilemesi öne çıktı.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ 4 AYIN ZİRVESİNDE

Politika faizi ve enflasyonda düşüş sinyalleri alınmasına rağmen bankaların kredi tarafında beklenen gevşeme görülmedi. Aksine, ihtiyaç kredisi faizleri yılın başıyla birlikte hızlı bir yükseliş kaydetti. Aralık sonunda yüzde 46,37 seviyesine kadar inen ortalama ihtiyaç kredisi faizi, ocak ayının ilk haftasında yüzde 54,48’e, ikinci haftasında ise yüzde 63,53’e çıkarak son dört ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Vergiler de eklendiğinde yıllık kredi maliyetleri yüzde 80’in üzerine çıktı.

TİCARİ KREDİDE DE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Ticari kredi tarafında da benzer bir tablo oluştu. Aralık sonunda yüzde 50,30 seviyesinde olan ortalama ticari kredi faizi, ocak ayının ilk haftasında yüzde 53,44’e yükseldi, sonraki hafta ise yüzde 52,31 seviyesinde gerçekleşti.

REEL FAİZ YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Enflasyonun gerileme eğilimine girmesi ve Merkez Bankası’nın 2026 sonu için yüzde 16 seviyesinde enflasyon öngörmesi, mevcut kredi faizlerinin reel anlamda oldukça yüksek kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, bankaların yıl sonu bilançoları, risk primi, kâr marjları ve düzenlemelerin kredi faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

TCMB’DEN 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Piyasalarda, TCMB’nin aralık ayında yüzde 38’e indirdiği politika faizini bu haftaki toplantıda 150 baz puan daha düşürmesi bekleniyor. Buna karşın mevduat tarafında düşüş eğilimi sürüyor.

MEVDUAT FAİZLERİ 2 YILIN DİBİNE YAKIN

1 aya kadar vadeli ortalama mevduat faizi yüzde 44,70’e gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine inerken, 1-3 ay vadeli ortalama mevduat faizi de yüzde 45,79 ile benzer şekilde dip seviyelere yaklaştı.

Ortaya çıkan tablo, kredi kullanmak isteyenler için maliyetlerin hızla arttığını, birikimini değerlendirmek isteyenler için ise mevduat getirilerinin giderek zayıfladığını gösteriyor. Faiz makasının açılması, önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının piyasalara nasıl yansıyacağının daha yakından izleneceğine işaret ediyor.

Kaynak: Nefes