Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman Vatandaşlara Yönelik Genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" ile ilgili genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi gayesiyle önemli politikalar hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öz konusu politikalara yön vermek amacıyla ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle Roman vatandaşların desteklendiğini belirtti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mezkur Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı'nın uygulaması başarıyla tamamlanmış olup Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla Eylem Planının ikinci safhasına geçilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının, yerelde valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, iş birliği ve koordinasyon ile üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: AA

