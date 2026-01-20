İsrail’in Türkiye Rahatsızlığı… Netanyahu İsrail Meclisi'nde Çıldırdı! ‘Türkleri İstemiyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada Gazze’de kurulması planlanan yeni güvenlik ve yönetim mekanizmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu iddia edildi. Netanyahu’nun hem Gazze barış planı hem de İran’a yönelik sert mesajları öne çıktı.

Netanyahu, ABD’nin ikinci aşamasına geçildiğini açıkladığı Gazze barış planı kapsamında Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü’ne Türk ve Katarlı askerlerin katılmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü. Söz konusu gücün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers’in üstleneceği belirtildi.

WASHİNGTON İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI VURGUSU

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin çalışmalarını takip etmek ve desteklemek amacıyla kurulması planlanan Gazze Yönetim Kurulu konusunda ABD yönetimiyle fikir ayrılıkları yaşandığını dile getiren Netanyahu, bu durumu “ABD'deki dostlarımızla tartışıyoruz.” sözleriyle ifade etti.

Ancak İsrail basını, Netanyahu’nun açıklamalarının gerçeği tam olarak yansıtmadığını yazdı. Haaretz’e konuşan ve konuya yakın olduğu belirtilen bir kaynak, kurulun yapısının zaten Netanyahu’nun bilgisi dahilinde şekillendiğini, son çıkışın ise “kamuoyuna yönelik bir görünürlük hamlesi” olduğunu savundu.

GAZZE YÖNETİM KURULU KRİZİ BÜYÜYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi daha önce, 17 Ocak’ta ABD tarafından kuruluşu duyurulan Gazze Yönetim Kurulu’nun Tel Aviv’le istişare edilmeden oluşturulduğunu ve İsrail’in politikalarıyla çeliştiğini öne sürmüştü.

Netanyahu’nun bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Gideon Saar’a, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile temasa geçmesi yönünde talimat verdiği de basına yansımıştı.

TEL AVİV’DE ‘BAKAN FİDAN’ PANİĞİ

Yerel basın, Gazze Yönetim Kurulu’nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer almasının İsrail yönetiminde rahatsızlık yarattığını aktarıyor.

Gazze Yönetim Kurulu’nun, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile birlikte Gazze’nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin faaliyetlerini izlemek ve desteklemek amacıyla çalışacağı bildirildi.

Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır’dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, BAE Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu GKRY vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag’ın yer alacağı kaydedildi.

NETANYAHU’DAN İRAN’A YENİ TEHDİT

Öte yandan Netanyahu, konuşmasında İran’a yönelik sert söylemlerini de yineledi. Tahran’ın İsrail’e yönelik olası bir saldırısına “eşi benzeri görülmemiş bir güçle” karşılık vereceklerini iddia eden Netanyahu, belirsizlik vurgusu yaparak “Bir gün İran'da ne olacağını kimse bilemez, ancak kesin olan şu ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” dedi.

İRAN’DA PROTESTOLARDA SON DURUM

İran’da yerel para biriminin hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestoların son günlerde sona erdiği belirtiliyor. Uluslararası basında ise İsrail ve ABD’nin bu süreçte İran’a saldırı düzenleyebileceği ihtimali gündeme gelmişti.

Ancak haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir saldırıyı İran’la yürütülen diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkileri nedeniyle durdurduğu iddia edildi.

Kaynak: AA