Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 3 Şüpheli Adliyede

İstanbul'da Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 3 Şüpheli Adliyede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan AçıklamasıBakan Tunç'tan Atlas Çağlayan AçıklamasıGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama... Suriye ve Atlas Çağlayan MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama... Suriye ve Atlas Çağlayan MesajıSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Atlas Çağlayan Güngören
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA Efsanesi Shaquille O’Neal ile Parkeye Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA Efsanesi ile Parkeye Çıktı
Bakan Fidan'dan Suriye Mesajı: '18 Ocak Mutabakatını Destekliyoruz' Bakan Fidan'dan Suriye Mesajı: '18 Ocak Mutabakatını Destekliyoruz'
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Gazeteci Mehmet Üstündağ, Fenomen Blal Hancı ve İbrahim Barut Gözaltında Gazeteci Mehmet Üstündağ, Fenomen Bilal Hancı ve İbrahim Barut Gözaltında
İsrail’in Türkiye Rahatsızlığı… Netanyahu İsrail Meclisi'nde Çıldırdı! ‘Türkleri İstemiyoruz' İsrail’in Türkiye Rahatsızlığı… Netanyahu İsrail Meclisi'nde Çıldırdı! ‘Türkleri İstemiyoruz'
Bakan Şimşek Duyurdu: Yeni Sistemle Birlikte Artık Her Şey Daha Yakından İzlenecek Bakan Şimşek Duyurdu: Yeni Sistemle Birlikte Artık Her Şey Daha Yakından İzlenecek
Altında Tarihi Seviye! Gram ve Çeyrek Rekora Yakın Altında Tarihi Seviye! Gram ve Çeyrek Rekora Yakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman Vatandaşlara Yönelik Genelge Roman Vatandaşlara Özel Genelge