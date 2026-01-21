Ankara–Washington Hattında Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında ‘Çok Önemli' Görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–ABD ilişkileri, Suriye’deki gelişmeler, terör örgütü IŞİD ile mücadele ve Gazze’de barış süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaparken, Gazze konusunda ABD ile eş güdüm mesajı verdi.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklandı.
TRUMP DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada "çok sevdiğim" ifadesini kullandığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “önemli bir görüşme” yapacaklarını duyurmuştu.
SURİYE VE IŞİD İLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLDÜ
İki lider görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca, terör örgütü IŞİD ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki IŞİD’lilerin durumu da ele alındı.
GAZZE'DE BARIŞ SÜRECİ
Bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin, bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların da devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.
GÖRÜŞME SONRASI TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi" dedi.
Kaynak: AA-DHA