Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ana Gündem Venezuela ve Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak: Haber Merkezi