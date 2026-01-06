Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ana Gündem Venezuela ve Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki gelişmeler ve Venezuela’daki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ana Gündem Venezuela ve Gazze
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Venezuela Gazze
