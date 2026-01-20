Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Soruşturmasında Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medyada tehdit ve provokatif paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden 2’sinin Adana’da yakalandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA