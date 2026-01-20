Bayrak Provokasyonunda Flaş Gelişme: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına saldırı olayına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Bayrak Provokasyonunda Flaş Gelişme: 5 Kişi Gözaltına Alındı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Yaşanan olaylarda 5 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 4'ü hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan, 1'i askeri yasak bölgeye girme suçundan işlem yapılmıştır. Araştırmalara ve video tespitlerine devam edilmektedir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Mardin
