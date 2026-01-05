Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan Kritik Temas! Küresel Krizler Masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki insani kriz ve Venezuela’daki son gelişmeleri ele alacak. Görüşmenin bölgesel dengeler açısından kritik başlıklar içermesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan Kritik Temas! Küresel Krizler Masada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Kritik görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de süren insani kriz ve Venezuela’daki son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, pazartesi günü Trump’la konuşacağını dile getirmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, hem bölge liderleri hem de küresel aktörlerle temaslarını sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Sayın Putin’le, Zelenskiy ile ve Trump başta olmak üzere birçok Avrupa lideriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi günü saat 16.00 civarında Trump ile yeniden temas kuracağız. Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin meselesine dair başlıkları ele alma imkânımız olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmede ayrıca ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD’ye götürülmesi sürecinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bakan Yerlikaya’dan ‘Oto Yedek Parçası’ Uyarısı! 25 Tutuklama Bakan Yerlikaya’dan ‘Oto Yedek Parçası’ Uyarısı! 25 Tutuklama
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı
Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte
Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı
Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Hakkari’de Çığ Düştü! 120 Hayvan Öldü Hakkari’de Çığ Düştü! 120 Hayvan Öldü