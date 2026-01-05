Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan Kritik Temas! Küresel Krizler Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Kritik görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de süren insani kriz ve Venezuela’daki son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, pazartesi günü Trump’la konuşacağını dile getirmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, hem bölge liderleri hem de küresel aktörlerle temaslarını sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Sayın Putin’le, Zelenskiy ile ve Trump başta olmak üzere birçok Avrupa lideriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi günü saat 16.00 civarında Trump ile yeniden temas kuracağız. Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin meselesine dair başlıkları ele alma imkânımız olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmede ayrıca ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD’ye götürülmesi sürecinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

