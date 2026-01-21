İstanbul Boğazı'nda Bulunan Erkek Cesedi Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov'a Ait Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında dün saat 10.30 sıralarında denizde yapılan temizlik sırasında bulunan cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta kaybolmuştu. Günlerce aranan Svechnikov’un cesedi bulunamamıştı.

Sporcunun bulunması için harekete geçen ekipler yarışın hemen ardından Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde hem su altında hem de su üstünde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderilmişti.

Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesi istenmişti.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını vermişti.

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etmişti. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Svechnikov'un denizde kaybolduğu günün sabahında Beyoğlu'nda kaldığı otelde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri incelemişti. Görüntülerde, Rus sporcunun kaldığı odadan ayrılarak, resepsiyona indiği, burada bir süre oturduğu, daha sonra da otelden ayrıldığı yer alıyordu.

Kaynak: DHA