Meteoroloji’den 15 İl İçin Sağanak Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu 15 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle 15 il için uyarı yayımladı.

Yağış beklenen iller şöyle: İzmir, Muğla, Isparta, Antalya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sinop, Rize ve Artvin.

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Sağanak yağış
