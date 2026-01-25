Meteoroloji’den 15 İl İçin Sağanak Alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu 15 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle 15 il için uyarı yayımladı.
Yağış beklenen iller şöyle: İzmir, Muğla, Isparta, Antalya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sinop, Rize ve Artvin.
