Meteoroloji 7 İli Uyardı... Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için (20 Ocak) kuvvetli kar yağışı beklentisiyle 7 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı.
Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’i kapsayan uyarıda, özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: