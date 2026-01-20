Meteoroloji 7 İli Uyardı... Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Meteoroloji 7 İli Uyardı... Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için (20 Ocak) kuvvetli kar yağışı beklentisiyle 7 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı.

Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’i kapsayan uyarıda, özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.

Kar ve Tipi Nedeniyle Kayseri-Malatya Kara Yolu KapandıKar ve Tipi Nedeniyle Kayseri-Malatya Kara Yolu KapandıGüncel

Trafiğe Çıkışları Yasaklanmıştı: İstanbul Valiliği'nden Ağır Tonajlı Araç ve Motokurye KararıTrafiğe Çıkışları Yasaklanmıştı: İstanbul Valiliği'nden Ağır Tonajlı Araç ve Motokurye KararıGüncel

Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm VerdiTürkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm VerdiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden IŞİD Yalanlaması.... DMM'den 'IŞİD' Yalanlaması....
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan Açıklaması Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden IŞİD Yalanlaması.... DMM'den 'IŞİD' Yalanlaması....
İletişim Başkanı Duran’dan 'Provokasyon' Uyarısı İletişim Başkanı Duran’dan 'Provokasyon' Uyarısı
Meteoroloji 7 İli Uyardı... Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda Meteoroloji 7 İli Uyardı... Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı