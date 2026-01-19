Trafiğe Çıkışları Yasaklanmıştı: İstanbul Valiliği'nden Ağır Tonajlı Araç ve Motokurye Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre İstanbul’da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valiliği ise kent genelinde yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Valiliğin açıklamasında 20 Ocak Salı gününe ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.”

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30–60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Valilik, il genelinde buzlanma ve don beklendiğini vurgulayarak, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise yarın saat 10.00 itibariyle sona erecek.

Kaynak: AA