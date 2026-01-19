Kar ve Tipi Nedeniyle Kayseri-Malatya Kara Yolu Kapandı

Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri-Malatya ile Kayseri-Kahramanmaraş kara yollarının bazı kesimleri çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ulaşımı olumsuz etkilediğini duyurdu.

ULAŞIMA GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri–Malatya kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine izin verilmediği bildirildi.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞIYOR

Karayolları ve belediye ekiplerinin, yolu yeniden ulaşıma açmak için aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca Kayseri–Kahramanmaraş kara yolunda Pınarbaşı ile Göksun arasındaki güzergâhın da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

