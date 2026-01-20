Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden IŞİD Yalanlaması....

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı, Suriye’de yaşanan gelişmeler kapsamında Türkiye’nin desteklediği Suriye ordusunun tutuklu IŞİD'lileri serbest bıraktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin paylaştığı açıklamada Türkiye’nin IŞİD'e karşı bugüne kadar en kararlı ve etkili mücadeleyi yürüten ülkelerden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Suriye’de yaşanan süreçte Türkiye’nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır. DEAŞ’a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Suriye’de yaşanan süreçte Türkiye’nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır.



DEAŞ’a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu… pic.twitter.com/ARIbfweFVi — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 19, 2026

Kaynak: Haber Merkezi