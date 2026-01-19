Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta

Bilim insanları, mikro yerçekiminin insan beynini fiziksel olarak etkilediğini ortaya koydu. Uzayda uzun süre kalan astronotların beyinleri kafatası içinde yukarı ve geriye doğru kayıyor.

Son Güncelleme:
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası bir araştırma, uzay ortamının insan beyninde gözle görülür değişimlere yol açtığını ortaya koydu. PNAS dergisinde yayımlanan çalışmada, 26 astronotun uzay görevleri öncesi ve sonrası MR görüntüleri incelendi.

Euronews'in araştırma sonucundan aktardığına göre mikro yerçekimi, beynin kafatası içindeki konumunu değiştiriyor. Beyin, özellikle duyusal ve motor bölgelerde olmak üzere yukarı ve geriye doğru kayıyor. Değişimin birkaç milimetreyle sınırlı olduğu ancak bunun beyin açısından ciddi bir etki anlamına geldiği belirtildi.

6 AY SONRA DÜZELİYOR

Uzayda kalma süresi uzadıkça değişim de artıyor. En belirgin kaymalar uzun süreli görevlerde görülürken, kısa görevlerde etkiler daha sınırlı kaldı. Beyindeki bu değişimlerin büyük bölümü Dünya’ya dönüşten sonraki altı ay içinde düzeliyor. En yaygın sorun ise astronotların Dünya’ya döndükten sonra yaşadığı denge kaybı. Uzmanlar, bulguların Mars ve Ay görevleri için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Sosyal Medya, Depresyonu Tetikliyor mu? Bilimsel Yanıt GeldiSosyal Medya, Depresyonu Tetikliyor mu? Bilimsel Yanıt GeldiBilim - Teknoloji

Kovid Aşıları Öldürüyor mu? Dev Araştırmadan Çarpıcı Sonuç!Kovid Aşıları Öldürüyor mu? Dev Araştırmadan Çarpıcı Sonuç!Sağlık

Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı AkıyorBilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı AkıyorDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uzay
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Yapay Zeka Kayıp Dağcıyı Nasıl Buldu? Beklenen Cevap Geldi Yapay Zeka Kayıp Dağcıyı Nasıl Buldu? Beklenen Cevap Geldi
Sosyal Medya, Depresyonu Tetikliyor mu? Bilimsel Yanıt Geldi Sosyal Medya, Depresyonu Tetikliyor mu? Bilimsel Yanıt Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı
2 Kişiyi Yaralayan Bıçaklı Saldırgan Yakalandı 2 Kişiyi Yaralayan Bıçaklı Saldırgan Yakalandı
Kağıthane’deki Saldırıda Korkunç Detaylar: 9 Saatlik İnfaz Nöbeti! GPS’le Takip Edip 37 Kurşunla Öldürdüler Kağıthane’deki Saldırıda Korkunç Detaylar: GPS’le Takip Edip 37 Kurşunla Öldürdüler
Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı! Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı!