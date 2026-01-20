İletişim Başkanı Duran’dan 'Provokasyon' Uyarısı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’deki gelişmelerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların dikkatle takip edildiğini belirtti. Duran, dezenformasyon ve provokasyon içeren içeriklerle ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağını vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında artan gerilim ve sosyal medyada yapılan sokağa çıkma çağrıları üzerine açıklama yaptı. Duran, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

'YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Açıklamanın tamamı şöyle: "Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte, Suriye’deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmî kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi

