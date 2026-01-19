Trump İle Şara Arasında Kritik Temas: Neler Konuşuldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye'de tansiyon yükseliyor. Terör Örgütü YPG'nin de çatısı altında yer aldığı SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında bugün Şam'da gerçekleşen görüşmede sonuç çıkmadığı bildirilirken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefonda görüştüğü açıkandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre iki lider, Suriye topraklarının birliği ve egemenliğinin korunmasının önemini vurguladı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

KÜRT HAKKI GÜVENCESİ MESAJI

Açıklamada tarafların, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının zorunluluğunu da teyit ettiğini kaydettiği belirtildi. İki taraf ayrıca, terör örgütü IŞİD'le mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılması konusunda mutabık kaldı.

YENİ BİR FIRSAT VURGUSU

Açıklamanın sonunda Trump ve Şara'nın bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna sahip olduklarını ifade ettiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca bir dizi bölgesel dosya ele alındı ve Suriye’ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için yeni bir fırsat tanınmasının önemi vurgulandı.

