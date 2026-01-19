Ufuk Özkan'dan Kötü Haber

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’a enfeksiyon riskinin artması nedeniyle hastane ziyaretleri durduruldu.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden yeni bir açıklama geldi. Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Bu aşamada sektörün yapacağı paylaşımlar, donör bulunması sürecinde bizlere büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve önemli bir durumu yeniden paylaşmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duymaktayım. Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır.”

