Ufuk Özkan'dan Kötü Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden yeni bir açıklama geldi. Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Bu aşamada sektörün yapacağı paylaşımlar, donör bulunması sürecinde bizlere büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve önemli bir durumu yeniden paylaşmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duymaktayım. Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır.”

AYRINTILAR GELİYOR...