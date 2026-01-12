Ufuk Özkan İçin Kritik Karar! Ailesi Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun ağırlaştığı yönündeki iddialar üzerine ailesinden resmi açıklama geldi. Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ailesi adına yaptığı yazılı açıklamada, ağabeyinin birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz tanısıyla tedavi gördüğünü belirtti. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiğini aktaran Umut Özkan, bu gelişme üzerine doktorlar tarafından organ nakli kararı alındığını açıkladı.

MAHREMİYETE SAYGI ÇAĞRISI

Açıklamada, “Şu anda uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Umut Özkan, kamuoyundan dualarını ve iyi dileklerini esirgememelerini isterken, bu hassas süreçte ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Ufuk Özkan, geçtiğimiz eylül ayında evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve daha sonra taburcu edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi