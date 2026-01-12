Ufuk Özkan İçin Kritik Karar! Ailesi Duyurdu

Oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin iddiaların ardından ailesi açıklama yaptı. Kardeşi Umut Özkan, doktorların organ nakli kararı aldığını ve uygun donör beklendiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Ufuk Özkan İçin Kritik Karar! Ailesi Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun ağırlaştığı yönündeki iddialar üzerine ailesinden resmi açıklama geldi. Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ailesi adına yaptığı yazılı açıklamada, ağabeyinin birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz tanısıyla tedavi gördüğünü belirtti. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiğini aktaran Umut Özkan, bu gelişme üzerine doktorlar tarafından organ nakli kararı alındığını açıkladı.

MAHREMİYETE SAYGI ÇAĞRISI

Açıklamada, “Şu anda uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Umut Özkan, kamuoyundan dualarını ve iyi dileklerini esirgememelerini isterken, bu hassas süreçte ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Ufuk Özkan, geçtiğimiz eylül ayında evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve daha sonra taburcu edilmişti.

2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem Oldu2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem OlduMagazin

Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan'dan 'İntihar' İddialarına Net Yanıt! Yoğun Bakım Sonrası Gerçeği AçıkladıÜnlü Oyuncu Ufuk Özkan'dan 'İntihar' İddialarına Net Yanıt! Yoğun Bakım Sonrası Gerçeği AçıkladıMagazin

İlk Kez Birinci Ağızdan Açıkladı... İşte Ufuk Özkan'ın Hastaneye Kaldırılma Nedeniİlk Kez Birinci Ağızdan Açıkladı... İşte Ufuk Özkan'ın Hastaneye Kaldırılma NedeniMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ufuk Özkan
Son Güncelleme:
Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Tekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet Çıktı Tekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet Çıktı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alacak ve Satacak Herkesi İlgilendiriyor Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alıp Satacak Herkesi İlgilendiriyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli Gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması
CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor? Gözler Yarında! İşte Ayrıntılar... CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor?