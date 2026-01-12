Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı

TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle en düşük emekli aylığının 2026 Ocak’tan itibaren 20 bin liraya çıkarılması öngörülürken, asgari ücret desteği ve kamu personeline yönelik disiplin düzenlemeleri de pakette yer aldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonları ilgilendiren maddeleri tek tek değerlendirdi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, emeklilerden memurlara kadar geniş bir kesimi kapsayan önemli düzenlemeler içeriyor. Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde teklifi değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sistemi ve çalışma hayatında köklü değişiklikler yapılacağını belirtti.

Karakaş, düzenlemenin özellikle emekli maaşları, istihdam destekleri ve kamu personeline ilişkin kurallarda dikkat çekici yenilikler getirdiğini vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL

Yeni paketin en dikkat çeken maddelerinden biri taban emekli aylığındaki artış oldu. Karakaş’ın aktardığına göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık tutar, 2026 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltilecek. Bu adımla emeklilerin alım gücünün artırılması ve sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRÜYOR

Torba yasa kapsamında işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de devam edecek. 2016’dan bu yana uygulanan destek, 2026 yılında da kesintisiz sürecek. Buna göre şartları taşıyan özel sektör işverenlerine, sigortalı başına günlük 42,33 TL, aylık ise 1.270 TL destek verilecek. Destekten yararlanabilmek için iş yerlerinin kayıt dışı işçi çalıştırmaması ve 2025 yılındaki istihdam seviyesinin altına düşmemesi gerekecek.

KAMU PERSONELİNE YENİ KURALLAR

Teklif, kamu görevlilerini de yakından ilgilendiriyor. Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle aday memurların eğitimlerde başarısız olmaları ya da birden fazla disiplin cezası almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilecek. Bu şekilde görevine son verilenler, üç yıl boyunca yeniden devlet memuru olarak atanamayacak.

DİSİPLİN VE YARGI SÜREÇLERİNDE NETLİK

Karakaş, disiplin cezalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda ortaya çıkan zaman aşımı sorunlarının da yeni düzenlemeyle giderileceğini belirtti. Buna göre, mahkeme kararının idareye ulaşmasının ardından, işlem yapılabilmesi için idareye dört aylık ek süre tanınacak.

DİJİTAL DÖNEM VE ÜST DÜZEY KADROLAR

Torba yasa, dijitalleşme ve stratejik alanlarda görev yapan yöneticilerin haklarını da kapsıyor. Siber Güvenlik Başkan Yardımcılığı kadrosundaki personelin mali, sosyal ve emeklilik hakları, diğer üst düzey yöneticilerle eşitlenecek. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu ve bağlı kuruluşlarının, özel hukuk hükümlerine tabi olarak daha esnek ve rekabetçi şekilde yönetilmesinin önü açılacak.

Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik KararMilyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik KararEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

