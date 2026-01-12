FED Beklentisi Piyasaları Hareketlendirdi! Altında Sessiz Tırmanış

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki para politikası beklentileriyle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor. Gram altın 6.332 TL seviyelerinde işlem görürken, güncel rakamlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

FED Beklentisi Piyasaları Hareketlendirdi! Altında Sessiz Tırmanış
Altın piyasasındaki hareketlilik 12 Ocak Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Son verilere göre gram altın 6.332 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 10.140 TL civarında alıcı buldu.

Peki 12 Ocak 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları ne durumda?

İşte altın fiyatları tablosu...

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.508,39

Satış: 4.510,61

Gram Altın

Alış: 6.332,4530

Satış: 6.333,6040

Çeyrek Altın

Alış: 10.133,8100

Satış: 10.356,9200

Cumhuriyet Altını

Alış: 40.530,2200

Satış: 41.293,5700

Tam Altın

Alış: 41.365,00

Satış: 41.521,00

Yarım Altın

Alış: 19.939,12

Satış: 20.441,93

Ziynet Altını

Alış: 40.003,53

Satış: 40.758,83

Ata Altın

Alış: 41.945,71

Satış: 43.001,85

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.775,00

Satış: 6.031,61

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.495,09

Satış: 4.460,58

Gremse Altın

Alış: 101.844,00

Satış: 102.883,00

