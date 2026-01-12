FED Beklentisi Piyasaları Hareketlendirdi! Altında Sessiz Tırmanış
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki para politikası beklentileriyle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor. Gram altın 6.332 TL seviyelerinde işlem görürken, güncel rakamlar yatırımcıların odağında yer alıyor.
Altın piyasasındaki hareketlilik 12 Ocak Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.
Son verilere göre gram altın 6.332 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 10.140 TL civarında alıcı buldu.
Peki 12 Ocak 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları ne durumda?
İşte altın fiyatları tablosu...
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.508,39
Satış: 4.510,61
Gram Altın
Alış: 6.332,4530
Satış: 6.333,6040
Alış: 10.133,8100
Satış: 10.356,9200
Cumhuriyet Altını
Alış: 40.530,2200
Satış: 41.293,5700
Tam Altın
Alış: 41.365,00
Satış: 41.521,00
Yarım Altın
Alış: 19.939,12
Satış: 20.441,93
Ziynet Altını
Alış: 40.003,53
Satış: 40.758,83
Ata Altın
Alış: 41.945,71
Satış: 43.001,85
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.775,00
Satış: 6.031,61
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.495,09
Satış: 4.460,58
Gremse Altın
Alış: 101.844,00
Satış: 102.883,00
Kaynak: Haber Merkezi