İran’da ekonomik krizle başlayıp rejim karşıtı ayaklanmaya dönüşen protestolar 2 haftadır sürüyor. 180 kente yayılan gösterilerde can kaybı 538’e yükselirken, en az 10 bin 600 kişi gözaltına alındı. Bu sırada yönetim rejim yanlısı yürüyüş çağrısı yaptı.

İran'da İsyan Büyüyor! 2 Haftada 538 Ölü, 10 Bin Gözaltı
İran’da hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar, rejim karşıtı gösterilere dönüşerek ikinci haftasına girdi. Ülke genelinde 180 kente yayılan eylemlerde can kaybı ve gözaltı sayısı hızla artıyor. Reuters'ın ABD merkezli insan hakları örgütü HRANA’nın verilerinden aktardığına göre protestoların başladığı 28 Aralık 2025’ten bu yana 490 protestocu ve 48 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 538 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda en az 10 bin 600 kişi gözaltına alındı.

HÜKÜMETTEN KRİTİK ÇAĞRI

İran yönetimi, protestolara karşı pazartesi günü (bugün) ülke genelinde rejim yanlısı yürüyüşler düzenlenmesi çağrısı yaptı. Öte yandan İran Devlet Televizyonu, Bakanlar Kurulu’nun 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' için 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.

EYLEMLER NASIL BAŞLADI?

Eylemler, İran para biriminin döviz karşısında sert değer kaybetmesi ve artan hayat pahalılığı sonrası esnaf öncülüğünde başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ise protestoları daha da büyüttü.

