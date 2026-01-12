5 İlde FETÖ Operasyonu! Aktif Kamu Görevlilerinin de Olduğu 81 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
5 İlde FETÖ Operasyonu! Aktif Kamu Görevlilerinin de Olduğu 81 Kişi Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"EGM KOM ve istihbarat başkanlıkları ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda; İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasında' sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensubu şahıslarla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi."

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 34 İlde FETÖ Operasyonu! 43 Şüpheli TutuklandıBakan Yerlikaya Duyurdu: 34 İlde FETÖ Operasyonu! 43 Şüpheli TutuklandıGüncel
Bakan Yerlikaya’dan ‘Oto Yedek Parçası’ Uyarısı! 25 TutuklamaBakan Yerlikaya’dan ‘Oto Yedek Parçası’ Uyarısı! 25 TutuklamaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı
Manisa’da Çaya Düşen 9 Köpek Yavrusu Kurtarıldı Manisa’da Çaya Düşen 9 Köpek Yavrusu Kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
İran’da İsyan Büyüyor! 2 Haftada 538 Ölü, 10 Bin Gözaltı İran’da İsyan Büyüyor! 2 Haftada 538 Ölü, 10 Bin Gözaltı
5 İlde FETÖ Operasyonu! Aktif Kamu Görevlilerinin de Olduğu 81 Kişi Gözaltında 5 İlde FETÖ Operasyonu! 81 Kişi Gözaltında
İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı
FED Beklentisi Piyasaları Hareketlendirdi! Altında Sessiz Tırmanış FED Beklentisi Piyasaları Hareketlendirdi! Altında Sessiz Tırmanış
Bebek Otel’de Yıkım İşlemleri Başladı Bebek Otel’de Yıkım İşlemleri Başladı