Motorine İndirim Kısa Sürdü, Yeni Zam Kapıda! Tarih Belli Oldu
Motorin fiyatlarında yaşanan indirim uzun sürmedi. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle motorine yeni bir zam bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre 1,08 TL’lik artışın salı gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle hareketliliğini sürdürüyor. Dün motorin litre fiyatında 93 kuruşluk bir düşüş yaşanırken, bu indirimin kısa ömürlü olacağı konuşulmaya başlandı.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorine yapılacak yeni zammın salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Buna göre motorin litre fiyatında 1,08 TL’lik artış öngörülüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,17 TL
Motorin: 53,68 TL
LPG: 29,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,01 TL
Motorin: 53,52 TL
LPG: 28,69 TL
Ankara
Benzin: 54,04 TL
Motorin: 54,78 TL
LPG: 29,17 TL
İzmir
Benzin: 54,37 TL
Motorin: 55,05 TL
LPG: 29,09 TL
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: