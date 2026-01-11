Motorine İndirim Kısa Sürdü, Yeni Zam Kapıda! Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle hareketliliğini sürdürüyor. Dün motorin litre fiyatında 93 kuruşluk bir düşüş yaşanırken, bu indirimin kısa ömürlü olacağı konuşulmaya başlandı.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorine yapılacak yeni zammın salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Buna göre motorin litre fiyatında 1,08 TL’lik artış öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 53,68 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,01 TL

Motorin: 53,52 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,04 TL

Motorin: 54,78 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir

Benzin: 54,37 TL

Motorin: 55,05 TL

LPG: 29,09 TL

