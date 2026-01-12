İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Avrupa ve Anadolu yakasında özellikle yüksek kesimler beyaza bürünürken, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Çekmeköy’de kar etkili oldu. Eğitime ara verilmesiyle trafik yoğunluğu düşük seyretti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatleri itibarıyla etkili oldu. Kentin özellikle kuzey, batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer yoğun şekilde görülüyor.

AVRUPA YAKASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca’da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nın birçok ilçesine yayıldı. Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir ve Beylikdüzü’nde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçlar, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Taksim Meydanı’nda da kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, ortaya çıkan manzaralar kameralara yansıdı. Bazı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur görülüyor.

İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı - Resim : 1

ANADOLU YAKASI’NDA YÜKSEK KESİMLERDE KAR

Kar yağışı Anadolu Yakası’nda da özellikle yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık ve Çekmeköy’de erken saatlerde başlayan kar yağışıyla birlikte yer yer beyaz örtü oluştu. Bazı noktalarda rüzgarın da etkili olduğu görüldü.

İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı - Resim : 2

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler yollarda dikkatli ilerliyor. Belediye ve Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için belirli noktalarda tedbir alarak çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı - Resim : 3

TRAFİK YOĞUNLUĞU DÜŞÜK SEVİYEDE

Kentte eğitim ve öğretime verilen ara nedeniyle trafik yoğunluğu haftanın ilk iş günlerine göre daha düşük seyretti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 56, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 54 seviyelerinde ölçüldü.

İstanbul'da Okullar 1 Gün Tatil Edildiİstanbul'da Okullar 1 Gün Tatil EdildiGüncel
İstanbul'da Ulaşıma Hava Engeli! THY'nin 54 Seferi İptal Edildiİstanbul'da Ulaşıma Hava Engeli! THY'nin 54 Seferi İptal EdildiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Manisa’da Çaya Düşen 9 Köpek Yavrusu Kurtarıldı Manisa’da Çaya Düşen 9 Köpek Yavrusu Kurtarıldı
Danışmaya Bırakılan Kargo Paketi Patladı! Üç Yaralı Danışmaya Bırakılan Kargo Paketi Patladı! Üç Yaralı
Başkentte Su Krizi Tartışması... Bakan Yumaklı'dan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt Bakan Yumaklı'dan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstanbul'da Korku Dolu Anlar! İETT Otobüsü Binaya Çarptı İstanbul'da Korku Dolu Anlar! İETT Otobüsü Binaya Çarptı
ÇOK OKUNANLAR
İran’da İsyan Büyüyor! 2 Haftada 538 Ölü, 10 Bin Gözaltı İran’da İsyan Büyüyor! 2 Haftada 538 Ölü, 10 Bin Gözaltı
5 İlde FETÖ Operasyonu! Aktif Kamu Görevlilerinin de Olduğu 81 Kişi Gözaltında 5 İlde FETÖ Operasyonu! 81 Kişi Gözaltında
İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı
FED Beklentisi Piyasaları Hareketlendirdi! Altında Sessiz Tırmanış FED Beklentisi Piyasaları Hareketlendirdi! Altında Sessiz Tırmanış
Bebek Otel’de Yıkım İşlemleri Başladı Bebek Otel’de Yıkım İşlemleri Başladı