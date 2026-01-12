İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatleri itibarıyla etkili oldu. Kentin özellikle kuzey, batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer yoğun şekilde görülüyor.

AVRUPA YAKASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca’da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nın birçok ilçesine yayıldı. Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir ve Beylikdüzü’nde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçlar, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Taksim Meydanı’nda da kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, ortaya çıkan manzaralar kameralara yansıdı. Bazı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur görülüyor.

ANADOLU YAKASI’NDA YÜKSEK KESİMLERDE KAR

Kar yağışı Anadolu Yakası’nda da özellikle yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık ve Çekmeköy’de erken saatlerde başlayan kar yağışıyla birlikte yer yer beyaz örtü oluştu. Bazı noktalarda rüzgarın da etkili olduğu görüldü.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler yollarda dikkatli ilerliyor. Belediye ve Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için belirli noktalarda tedbir alarak çalışmalarını sürdürüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU DÜŞÜK SEVİYEDE

Kentte eğitim ve öğretime verilen ara nedeniyle trafik yoğunluğu haftanın ilk iş günlerine göre daha düşük seyretti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 56, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 54 seviyelerinde ölçüldü.

Kaynak: DHA