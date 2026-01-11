İstanbul'da Korku Dolu Anlar! İETT Otobüsü Binaya Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Kartal ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsü binaya çarptı. Kaza, Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki binaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan altı yolcu, olay yerindeki ilk müdahaleden sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA