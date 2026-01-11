İstanbul'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
İstanbul Valiliği, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasına göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü resmi ve özel tüm okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim yapılmayacak.

PERSENOLE DE İZİN

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin bu kapsamın dışında olduğu ifade edildi. Valilik, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan annelerin ise görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Tatil
