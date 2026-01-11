İstanbul'da Ulaşıma Hava Engeli! THY'nin 54 Seferi İptal Edildi

Türk Hava Yolları, 12 Ocak’ta İstanbul’da beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 54 uçuşunu karşılıklı olarak iptal etti.

Son Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ocak Pazartesi günü için İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün açıklamasında, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda uçuşlarda kısıtlamaya gidildiğini belirterek, yolcuların güncel uçuş bilgilerini THY’nin resmi kanalları üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

