İstanbul'da Ulaşıma Hava Engeli! THY'nin 54 Seferi İptal Edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ocak Pazartesi günü için İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün açıklamasında, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda uçuşlarda kısıtlamaya gidildiğini belirterek, yolcuların güncel uçuş bilgilerini THY’nin resmi kanalları üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle

Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.



Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 11, 2026

