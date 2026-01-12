Raphinha Yıldızlaştı, Barcelona Kupaya Uzandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barcelona, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid’i 3-2 mağlup ederek kupayı kazandı. Finalin kilidini 36’ncı dakikada Raphinha açtı. Brezilyalı oyuncu, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla Barcelona’yı öne geçirdi. Real Madrid ilk yarının son anlarında Vinicius Junior’la eşitliği sağladı ancak bu sevinç uzun sürmedi. Pedri’nin ara pasında Lewandowski’nin tek dokunuşu, Barcelona’yı yeniden öne taşıdı.

REAL MADRİD GERİ DÖNDÜ AMA...

İlk yarının uzatma dakikaları oyunun kırılma anlarından birine sahne oldu. Gonzalo Garcia’nın golüyle Real Madrid skoru 2-2’ye getirdi ve devre beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolü büyük ölçüde Barcelona’da kaldı. Raphinha, 73’üncü dakikada attığı ikinci golle takımına kupayı getiren vuruşu yaptı.

Real Madrid kalan dakikalarda baskıyı artırsa da skor değişmedi ve kupa Barcelona'nın oldu. Bu arada karşılaşmaya yedek başlayan Arda Güler, 67’nci dakikada oyuna dahil oldu.

