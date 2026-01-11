Fatih'te İstinat Duvarı Çöktü, Sokak Trafiğe Kapatıldı!

Fatih’te bir arsaya ait istinat duvarı sağanak yağışın ardından çöktü. Bunun üzerine sokak trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Fatih’te çökmeye yol açtı. Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak’ta, otopark olarak kullanılan bir arsaya ait istinat duvarı yağışın ardından çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Çöken duvardan kopan parçalar yola savrulurken, güvenlik önlemi olarak sokak trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola dökülen molozların kaldırılması ve çevrede risk oluşmaması için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, belediye ekiplerinin istinat duvarının durumu ve çevredeki yapılarla ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

fatih
