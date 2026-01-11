Yarım Asırlık Gizem Çözülüyor mu? Marmara'ya Düşen Uçağın İzlerine Ulaşıldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Ocak 1975'te Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre, sosyal medyada içerik üreten Nedim Kuru ve ekibi, uçağın izini sürmek için Marmara Denizi’nde kapsamlı bir çalışma başlattı. Sualtı dronu ve özel tarama cihazlarıyla yürütülen araştırmalar, özellikle Büyükçekmece ve Ambarlı açıklarında yoğunlaştı.

'NET ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEDİK'

Uzun süredir bölgede arama yaptıklarını belirten Kuru, enkaza ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaştıklarını iddia etti. Kuru, 1Zaman zaman balıkçı ağlarına takılan parçalar oluyor. Yaklaşık 80 metre derinlikte kokpiti radarımıza kilitledik ve net şekilde görüntüledik" dedi.

Nedim Kuru ve ekibi

ASIL HEDEF KARA KUTUYA ULAŞMAK

Çalışmalarını uçağın kuyruk bölümüne yoğunlaştıran ekip, kara kutuya ulaşmayı hedefliyor. Kuru’nun, kazada hayatını kaybeden yolcu ve mürettebatın yakınlarıyla da iletişime geçtiği öğrenildi.

