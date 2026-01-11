Yarım Asırlık Gizem Çözülüyor mu? Marmara'ya Düşen Uçağın İzlerine Ulaşıldı!

1975’te 42 kişiyle birlikte Marmara Denizi’ne düşen 'Bursa' adlı yolcu uçağının akıbeti, yarım asır sonra yeniden gündemde. Bir ekip, yaptığı çalışmalarda enkaza ait olduğu öne sürülen bazı parçalara ulaştı.

Son Güncelleme:
Yarım Asırlık Gizem Çözülüyor mu? Marmara'ya Düşen Uçağın İzlerine Ulaşıldı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Ocak 1975'te Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre, sosyal medyada içerik üreten Nedim Kuru ve ekibi, uçağın izini sürmek için Marmara Denizi’nde kapsamlı bir çalışma başlattı. Sualtı dronu ve özel tarama cihazlarıyla yürütülen araştırmalar, özellikle Büyükçekmece ve Ambarlı açıklarında yoğunlaştı.

'NET ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEDİK'

Uzun süredir bölgede arama yaptıklarını belirten Kuru, enkaza ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaştıklarını iddia etti. Kuru, 1Zaman zaman balıkçı ağlarına takılan parçalar oluyor. Yaklaşık 80 metre derinlikte kokpiti radarımıza kilitledik ve net şekilde görüntüledik" dedi.

Yarım Asırlık Gizem Çözülüyor mu? Marmara'ya Düşen Uçağın İzlerine Ulaşıldı! - Resim : 1
Nedim Kuru ve ekibi

ASIL HEDEF KARA KUTUYA ULAŞMAK

Çalışmalarını uçağın kuyruk bölümüne yoğunlaştıran ekip, kara kutuya ulaşmayı hedefliyor. Kuru’nun, kazada hayatını kaybeden yolcu ve mürettebatın yakınlarıyla da iletişime geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
THY
Son Güncelleme:
Boşanma Aşamasındaki Eşini Ağır Yaraladı! Boşanma Aşamasındaki Eşini Ağır Yaraladı!
Yeni Haftanın İlk Kar Tatili Haberi O İlden Geldi Yeni Haftanın İlk Kar Tatili Haberi O İlden Geldi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar
AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde
Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu